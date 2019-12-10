MAÇ SONUCU | West Ham 1-3 Arsenal

İngiltere Premier Lig’in 16. haftasında West Ham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Londra Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanarak ligde 7 maçlık aranın ardından galip gelmeyi başardı.

Unai Emery sonrasında Fredrik Ljungberg yönetiminde çıktığı 2 maçta kazanamayan Arsenal, West Ham deplasmanında da geriye düştü.

Ev sahibi ekip 38. dakikada Ogbonna ile 1-0 öne geçti.

Arsenal ikinci yarıda adeta kabuk değiştidi! 60. dakikada Arsenal formasıyla ilk kez 11’de sahaya çıkan Gabriel Martinelli ile 1-1’lik eşitliği yakaladı.

66. dakikada ise Nicolas Pepe, Aubameyang’ın pasında topu filelere göndererek Arsenal’ı 2-1 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra Aubameyang, Pepe’nin ortasına altı pas üzerinden şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. Gabonlu yıldızın golüyle Arsenal rahatladı ve 3-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Ligde 7 maçlık aranın ardından galip gelen Arsenal 22 puanla 9. sıraya yükseldi. West Ham ise 16 puanla 16. sırada kaldı.