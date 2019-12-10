Inter Barcelona maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter Barcelona maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı devam ediyor. F Grubu’nda liderliğini garantileyen Barcelona, deplasmanda Inter’e konuk oluyor. Borussia Dortmund’la puanları eşit olan ev sahibi Inter, 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Inter puan eşitliği halinde Dortmund’un üstünde yer alıyor. Barça, İtalya deplasmanında rotasyon kadrosuyla sahada. Inter Barcelona maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Inter Barcelona maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

GOL! Dk. 23: Barcelona 1-0 öne geçti! Carles Perez’in golüyle Barça zorlu deplasmanda rotasyon kadrosuyla 1-0 önde!

Dk. 10: Lukaku ile Inter gole yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda stoper Lenglet inanılmaz bir müdahalede bulundu!

Dk. 1: Maç başladı!

STAT: Giuseppe Meazza

SAAT: 23.00

HAKEM: Björn Kuipers

YAYIN: beIN SPORTS HD1

INTER BARCELONA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

INTER: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Brozovic, D’Ambrosio, Valero, Vecino, Biraghi, Martinez, Lukaku

TEKNİK DİREKTÖR: Antonio Conte

BARCELONA: Neto, Tobido, Lenglet, Umtiti, Wague, Rakitic, Vidal, Firpo, Perez, Griezmann, Alena

TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi`nde gruplarda son maç heyecanı! Canlı skor takibi, toplu sonuçlar ve istatistikler... UEFA Şampiyonlar Ligi`nde grup aşaması heyecanı sürüyor. Günün 20.55`te başlayan iki maçında Napoli, Genk`i; Salzburg ise Liverpool konuk ediyor. Bu maçlarla son haftada E Grubu düğümü çözülüyor. İşte gecenin toplu sonuçları ve canlı skor takibi. İlgili Haberi Oku