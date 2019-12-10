Inter Barcelona maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter Barcelona maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı devam ediyor. F Grubu’nda liderliğini garantileyen Barcelona, deplasmanda Inter’e konuk oluyor. Borussia Dortmund’la puanları eşit olan ev sahibi Inter, 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Inter puan eşitliği halinde Dortmund’un üstünde yer alıyor. Barça, İtalya deplasmanında rotasyon kadrosuyla sahada. Inter Barcelona maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Inter Barcelona maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
GOL! Dk. 23: Barcelona 1-0 öne geçti! Carles Perez’in golüyle Barça zorlu deplasmanda rotasyon kadrosuyla 1-0 önde!
Dk. 10: Lukaku ile Inter gole yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda stoper Lenglet inanılmaz bir müdahalede bulundu!
Dk. 1: Maç başladı!
STAT: Giuseppe Meazza
SAAT: 23.00
HAKEM: Björn Kuipers
YAYIN: beIN SPORTS HD1
INTER BARCELONA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
INTER: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Brozovic, D’Ambrosio, Valero, Vecino, Biraghi, Martinez, Lukaku
TEKNİK DİREKTÖR: Antonio Conte
BARCELONA: Neto, Tobido, Lenglet, Umtiti, Wague, Rakitic, Vidal, Firpo, Perez, Griezmann, Alena
TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde