Galatasaray’ın işi zor!

Parc des Princes Stadı, 50 bin kişilik kapasitesiyle deplasman takımları için hep zordur. PSG, 1 milyar Euro'yu geçen takım değeri ile dünyanın en pahalı ekiplerinden… Son Montpellier maçlarını izledim. Deplasmanda 1-0 geriye düştüler. Bitime 16 dakika kala rakip 10 kişi kalınca beraberliği yakaladılar ve goller arka arkaya geldi.

O kadar geniş kadroları var ki, Di Maria ve Draxler yedek kulübesinde oturuyordu. Mbappe, Neymar ve İcardi çok iyi günlerinde olursa iş çok zora girer. Sonra Alanyaspor maçında Galatasaray'ın verdiği pozisyonlar aklıma geldi. Umarım Paris'te bu anlar yaşanmaz çünkü PSG, ceza sahası içinde bile arka arkaya çabuk 3 pas yapabiliyor ve her duran topları büyük tehlike.

Aklıma gelen şu: Brugge, Fransa'da çok iyi oynamıştı. Anahtarları takım savunmasıydı. Bu tarz savunma ve yine çok iyi bir Muslera performansı gerekiyor. Yoksa iş çok zor.

MUSLERA

Alanyaspor maçında muhteşem oynadı. Net 5 gol pozisyonunda nefis kurtarışlar yaptı. Muslera daha 33 yaşında. Kaleci için genç yaş. Galatasaray bu dev kaleciyi mutlaka ama mutlaka elinde tutmalı. 2010'da dünyanın en iyi 7 kalecisinden biri seçilen Muslera haftalardır bu kurtarışları yapmasa Galatasaray ligde kaçıncı sırada olurdu, merak ediyorum.

KAPIMIZDAKİ TEHLİKE

Şampiyonumuz, gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek. 2021-2022 sezonunda ise bizi büyük tehlike bekliyor. UEFA katsayı sıralamasında Türkiye bu yılı 12. sırada bitirirse, Süper Lig şampiyonu ön eleme oynayacak. 11. sırada bitirirse ne olacak?

Şampiyonlar Ligi şampiyonunun gruplara kalıp kalamayacağına bakılacak. Yeni sezonun şampiyonu kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemezse kaybeden yine bizim şampiyonumuz olacak.

Bu yıl alınan puanlar 2021'i çok etkiliyor. Avrupa kupalarındaki son maçlar öncesinde takımlarımızın durumu ortada. Durum vahim!

10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAMA

İlk 4 hafta, 4 puan. Sonraki dönem, tam anlamıyla diriliş. ‘Abdullah Avcı kompakt oyun sistemini rayına tam oturttu' görüntüsü varken, Beşiktaş az daha yeniliyordu.

Avcı, bütün riskleri aldı ve Kasımpaşa maçını da kazandı. Yalnız, anlayamadığım şeyler de oldu maç esnasında. Rakip 10 kişi, Beşiktaş kontrolü çok kaybetti.

Takımın kırılganlığını ve bu kadar pozisyon vermesini ise hâlâ düşünüyorum. Abdullah Avcı, mutlaka bu hatalar üzerine odaklanacaktır. Yoksa, Umut her zaman sahne almaz.

LENS BAŞARILI MI?

Beşiktaş formasıyla 3 sezonda 9 gol – 15 asist. Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 5 gol – 16 asist. Tablo ortada. Ama Kasımpaşa maçında tam anlamıyla ‘altın' asist yaptı. Son dakikada Beşiktaş 3 puan aldı. Başarılı mı Beşiktaş forması ile? Şu an değil.

RAKAMLARLA FENERBAHÇE

Bu sezon, lig maçlarının ilk yarılarında en fazla golü Fenerbahçe attı. Muriqi'in attığı 8 golün 6'sı ve son 4'ü Kadıköy'de geldi. Gustavo'nun attığı 2 gol de ceza sahası dışından, ağlara gitti. Fenerbahçe bu sezon en fazla isabetli şutunu Kadıköy'de, Gençlerbirliği karşısında attı. ‘Genç Ferdi' demeyelim çünkü 20 yaşındaki yaşıtları, Avrupa'da büyük kulüplerde banko oynuyor. Onun Gaziantep ve Gençlerbirliği maçlarındaki 2 şutu da gol oldu. O zaman mesele Kadıköy değil. Problem deplasmanlarda.

Yazarın Diğer Yazıları