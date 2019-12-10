SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Ben ölüyorum' deyip Kelime-i Şehadet getirmiş!
Süper Lig

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul’da! Olay Fenerbahçe göndermesi…

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, cumartesi oynanacak Galatasaray MKE Ankaragücü maçını tribünde izlemek için İstanbul'a geldi. Melo, "Türk Telekom Stadı'nda özdeşleşen bir gol sevincin var. Cumartesi de maçta olacaksın. Bir şov düşünüyor musun?" sorusuna "Fenerbahçe maçlarından çok iyi hatırlarsınız, ben çok şov yaptım. Artık şovu taraftarlarımızdan bekliyorum" yanıtını verdi.

10 Aralık 2019 21:15

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, İstanbul’a geldi.  İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nin çıkışında gazetecilere açıklamada bulanan Brezilyalı futbolcu, uzun bir aranın ardından İstanbul’a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Galatasaray Ankaragücü maçını Türk Telekom Stadı’nda takip edecek olan Melo, bir muhabirin, “Türk Telekom Stadı’nda özdeşleşen bir gol sevincin var. Cumartesi de maçta olacaksın. Bir şov düşünüyor musun” sorusuna ise “Fenerbahçe maçlarından çok iyi hatırlarsınız, ben çok şov yaptım. Artık şovu taraftarlarımızdan bekliyorum, artık onlar bizi ağırlayacak” yanıtını verdi.

İstanbul’u çok özlediğini belirten Melo, “Çok uzun zamandır görmek istiyordum. Sadece Galatasaray taraftarını değil, tabii ki onların yeri benim kalbimde başka. Türk halkının hepsini özledim. Küçük oğlum burada doğduğu için o Türk zaten. Başta çay olmak üzere her şeyi çok özledim” diye konuştu ve “Çay yok mu çay” dedi.

10 Aralık 2019 Fatih Terim`den Paris Saint-Germain maçı öncesi Falcao açıklaması: `Oynayacak ama...` Paris Saint-Germain Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, Şu anda kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Futbolculuk hayatımda da, teknik direktörlük hayatımda da zaman zaman sıkıntılar olmuştur ama bu 3-4 ay ön saflarda yerini alır dedi. Terim, Falcao hakkında ise Falcao ne kadar oynayacak, 90 dakikayı çıkaracak durumda değil ama 45 dakika oynayabilecek, ya önce, ya sonra oynatacağız dedi. İlgili Haberi Oku

Transfer için İstanbul’a gelmediğini kaydeden Melo, “Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray’ın beni ödüllendirmek istemesi. Galatasaray’ın her zaman kalbimde yeri var, o çok önemli. Stada gideceğim, taraftarlarla tekrar buluşacağım ve o heyecanı tekrar yaşayacağım. Sonrasında Ümit diye bir arkadaşım var, onu göreceğim. Belki onunla başka işlerimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

Felipe Melo, formasını giydiği Brezilya’nın Palmeiras takımıyla 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu, takımını çok sevdiğini ancak gelecekte ne olacağını bilemeyeceğine belirtti.

Son güncelleme 21:37 | 10 Aralık 2019
felipe melo Fenerbahçe galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
13/12/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR