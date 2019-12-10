Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul’da! Olay Fenerbahçe göndermesi…

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nin çıkışında gazetecilere açıklamada bulanan Brezilyalı futbolcu, uzun bir aranın ardından İstanbul’a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Galatasaray Ankaragücü maçını Türk Telekom Stadı’nda takip edecek olan Melo, bir muhabirin, “Türk Telekom Stadı’nda özdeşleşen bir gol sevincin var. Cumartesi de maçta olacaksın. Bir şov düşünüyor musun” sorusuna ise “Fenerbahçe maçlarından çok iyi hatırlarsınız, ben çok şov yaptım. Artık şovu taraftarlarımızdan bekliyorum, artık onlar bizi ağırlayacak” yanıtını verdi.

İstanbul’u çok özlediğini belirten Melo, “Çok uzun zamandır görmek istiyordum. Sadece Galatasaray taraftarını değil, tabii ki onların yeri benim kalbimde başka. Türk halkının hepsini özledim. Küçük oğlum burada doğduğu için o Türk zaten. Başta çay olmak üzere her şeyi çok özledim” diye konuştu ve “Çay yok mu çay” dedi.

Fatih Terim`den Paris Saint-Germain maçı öncesi Falcao açıklaması: `Oynayacak ama...` Paris Saint-Germain Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, Şu anda kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Futbolculuk hayatımda da, teknik direktörlük hayatımda da zaman zaman sıkıntılar olmuştur ama bu 3-4 ay ön saflarda yerini alır dedi. Terim, Falcao hakkında ise Falcao ne kadar oynayacak, 90 dakikayı çıkaracak durumda değil ama 45 dakika oynayabilecek, ya önce, ya sonra oynatacağız dedi. İlgili Haberi Oku

Transfer için İstanbul’a gelmediğini kaydeden Melo, “Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray’ın beni ödüllendirmek istemesi. Galatasaray’ın her zaman kalbimde yeri var, o çok önemli. Stada gideceğim, taraftarlarla tekrar buluşacağım ve o heyecanı tekrar yaşayacağım. Sonrasında Ümit diye bir arkadaşım var, onu göreceğim. Belki onunla başka işlerimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

Felipe Melo, formasını giydiği Brezilya’nın Palmeiras takımıyla 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu, takımını çok sevdiğini ancak gelecekte ne olacağını bilemeyeceğine belirtti.