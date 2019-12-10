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Galatasaray’ın Avrupa serüveni nasıl devam eder? İşte o ihtimal…
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray’ın Avrupa serüveni nasıl devam eder? İşte o ihtimal…

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi biletini alabilmesi için Paris Saint-Germain karşısında mutlaka kazanması gerekirken, Club Brugge'ün de Real Madrid'e mağlup olması veya berabere kalması yeterli olacak.

10 Aralık 2019 09:45

Galatasaray, bu sezonki Avrupa kupaları macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Club Bruge mücadelesi ile çıktı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Daha sonra sarı-kırmızılılar, grubun ikinci maçında evinde Paris Saint-Germain'e 1-0, grubun üçüncü müsabakasında yine sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

Grubun dördüncü haftasında Real Madrid'e konuk olan Aslan, sahadan 6-0 yenilgi ile ayrıldı.

Cimbom son olarak ise Türk Telekom Stadyumu'nda Club Bruge ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.

NASIL DEVAM EDER?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın yoluna Avrupa Ligi'ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Üçüncü sırada bulunan Brugge'ün ise 3 puanı var. Cimbom'un Avrupa Ligi'ne gitmesi için Paris Saint-Germain'i deplasmanda yenip, Club Brugge'ün de sahasında Real Madrid'e puan kaybetmesi gerekecek.

10 Aralık 2019 Galatasaray`ın işi zor! Sarı-kırmızılıların Alanyaspor maçında verdiği pozisyonlar ortada. Brugge, Fransa'da çok iyi oynamıştı. Anahtarları takım savunmasıydı. Bu tarz savunma ve yine çok iyi bir Muslera performansı gerekiyor İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:50 | 10 Aralık 2019
avrupa ligi fatih terim galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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