Galatasaray’dan Arda Turan’a son mesaj: ‘Ya para ya da forma’

Devre arasına yönelik transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Arda Turan gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Başakşehir forması giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 32 yaşındaki futbolcuya iletilen son mesaj “Ücretinde indirime git” şeklinde oldu.

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknikheyet, Arda'nın geri dönmesini istiyor. Ancak bu oyuncunun 4 milyon Euro'yu bulan maaşından çok ciddi bir miktarda indirime gitmesi isteniyor.

Arda Turan, beklenen fedakârlığı yaparsa yuvaya dönecek.

SHAQIRI’NIN SON KARARI LİVERPOOL

Galatasaray’ın diğer transfer hedeflerinde ise bir iyi bir kötü gelişme yaşandı.

Henry Onyekuru'nun transferinde kesin anlaşma sağlandı. Monaco, genç oyuncuyu Cimbom'a kiralayacak. Yönetimde bu transfere ‘bitti' gözüyle bakılıyor.

Olumsuz haber ise Liverpool'lu Shaqiri'den. İsviçreli yıldızın kiralanması için yapılan çalışmalar olumsuz sonuçlandı.

Shaqiri, Liverpool'da kalmak istediğini Galatasaraylı idarecilere iletti.

PSG, Galatasaray maçında oynamayacak isimleri açıkladı Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki rakibi Paris Saint-Germain (PSG), sakatlığı bulunan ve bu maçta oynamayacak oyuncuları için bilgilendirme yaptı. İlgili Haberi Oku