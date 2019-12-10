SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Davutoğlu’nun partisi cuma günü kuruluyor
Galatasaray, Fatih Terim ile Avrupa’da 78. kez…
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, Fatih Terim ile Avrupa’da 78. kez…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın PSG ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 77 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

10 Aralık 2019 12:58

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 78. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazanırken, 17’sinde berabere kaldı, 30’unu ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Şampiyonlar Ligi 52 14 11 27 54 87

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 23 5

UEFA Kupası 13 5 6 2 18 13

Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 9 6

TOPLAM 77 30 17 30104 111

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 53. MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 53. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 52 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 11 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.

Galatasaray’ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P

1997-98 6 1 1 4 4 11 4

1998-99 6 2 2 2 8 8 8

1999-00 6 2 1 3 10 13 7

2002-03 6 1 1 4 5 10 4

2003-04 6 2 1 3 6 8 7

2012-13 10 5 2 3 14 14 17

2013-14 1 0 0 1 1 6 0

2018-19 6 1 1 4 5 8 4

2019-20 5 0 2 3 1 9 2

UEFA KUPASI VE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal’i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa’daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Son güncelleme 12:58 | 10 Aralık 2019
fatih terim galatasaray Paris Saint Germain psg UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
13/12/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR