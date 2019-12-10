Fatih Terim’den Paris Saint-Germain maçı öncesi Falcao açıklaması: ‘Oynayacak ama…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sakatlıklara değinen Terim, “Şu anda kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Futbolculuk hayatımda da, teknik direktörlük hayatımda da zaman zaman sıkıntılar olmuştur ama bu 3-4 ay ön saflarda yerini alır. Özellikle milli maçlar dönüşü bir hayli eksik kaldık. Arkasından da beklemediğimiz sakatlıklar bizi bir hayli üzdü de, yordu da. Daha kısıtlı bir imkan halinde olmaya bizi zorladı” dedi.

‘FALCAO EN FAZLA 45 DAKİKA OYNAR’

Falcao’nun durumunu anlatan antrenör, “Falcao’nun en fazla 45 dakika oynayabileceğini söyleyen çalıştırıcı, “Falcao ne kadar oynayacak, 90 dakikayı çıkaracak durumda değil ama 45 dakika oynayabilecek, ya önce, ya sonra oynatacağız. Yine de bir 11 çıkacak” dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN MÜCADELEYİ BIRAKMAMAK’

Ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden deneyimli hoca, “Galatasaray, dünyanın en büyük organizasyonunda, Şampiyonlar Ligi’nde ve de dünyanın en büyük takımlarından biriyle oynuyor. Burada galibiyet ve mağlubiyetten önemli olan, mücadeleyi bırakmamak. Sonuç ne olursa olsun bu ülke ortaya çıkmalı. Sonucu daha sonra değerlendiririz. Yarın neyin ne olacağını puan olarak 7’den 70’e söylerler” ifadelerini kullandı.

‘KORKMAYAN BİR GALATASARAY…’

Korkmadan oynayacaklarını da söyleyen çalıştırıcı, “Burada PSG’nin favori olduğunu söylemek bir kehanet değil ama hiçbir maça çıkmadan kaybetmezsiniz. Burada kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak. Neyimiz varsa, ne kadarımız varsa oynamaya çalışacağız. Herhangi bir korkumuz, kimseden çekincemiz yok. Sonuçta en fazla mağlup olacağız, sonunda ölüm yok. Ben mücadele eden bir Galatasaray istiyorum, mücadeleyi bırakmadan oynayan Galatasaray’ı kaybettiği maçta da çağırıp tebrik eder” diyerek sözlerini noktaladı.

Ligi ve kupayı kazanmak istediklerini vurgulayan Fatih Terim, “Galatasaray ne liginden, ne kupasından vazgeçmiş değildir. Bir yere varmak için gidiyoruz ama çok şükür sonunda da varıyoruz. Çıktık yola, oraya da varacağız inşallah.” diye konuştu.

PSG’nin kalitesine değinen Fatih Terim, “Fransız gazeteci, Lemina’ya ‘hücumda niye sorun yaşıyorsunuz’ diye sordu. Elinizde Cavani, Di Maria, Neymar, Mbappe, Choupo Moting, Icardi varsa, bu soruyu sormak o kadar kolay ki… Düşünebiliyor musunuz, bunların 3’ü yedek olacak.” mesajını verdi.

Galatasaray, Fatih Terim ile Avrupa`da 78. kez... UEFA Şampiyonlar Ligi`nde yarın PSG ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 77 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Fatih Terim`le UEFA Kupası`nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi`nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku