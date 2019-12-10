SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ın kafaları karıştıran sözlerine açıklama!
Didier Deschamps, Katar 2022 sonuna kadar Fransa’nın başında!
Milli Takımlar

Didier Deschamps, Katar 2022 sonuna kadar Fransa’nın başında!

Euro 2020'de Almanya ve Portekiz'le adeta turnuvanın 'ölüm grubu'na düşen Fransa'yı, Katar 2022 sonuna kadar Didier Deschamps çalıştıracak.

10 Aralık 2019 19:55

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın sözleşmesi, Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldı. Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2012’den bu yana milli takımı çalıştıran Deschamps’ın 2020 yazında bitecek kontratı, 2015 ve 2017’den sonra 3. kez yenilendi.

Deschamps yönetimindeki Fransa, 100 maçta 65 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. 51 yaşındaki Fransız teknik adam, milli takımı 2018’de dünya şampiyonluğuna, 2016’da ise Avrupa 2’nciliğine taşıdı.

Fransa formasıyla 1998 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer’den sonra kupayı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kaldıran 3. isim olmuştu. 10 Aralık 2019 Rusya olimpiyata ve dünya şampiyonalarından men edildi ama... Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, doping testlerinde sistematik şekilde usulsüzük yaptığı gerekçesiyle Rusya`yı 4 yıl spor etkinliklerinden men etti. Ancak doping olaylarına karışmadığı belirlenen sporcular, Olimpiyat bayrağı altında tarafsız olarak yarışlara katılabilecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:55 | 10 Aralık 2019
2022 FIFA Dünya Kupası Didier Deschamps fransa UEFA Euro 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
13/12/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR