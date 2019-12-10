SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Davutoğlu’nun partisi Cuma günü kuruluyor
İngiltere Premier Lig

Chelsea’ye Amerikalı milyarder Todd Boehly talip oldu

ABD'li ticaret kralı Todd Boehly, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye talip oldu. Maviler'in Rus sahibi Roman Abramovich'e bu alışveriş için teklif edilen fiyat ise tam 3 milyar Sterlin.

10 Aralık 2019 12:49

Avrupa ve dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Chelsea’ye talip çıktı. Özel yatırım firması olan Eldridge Industries’in Başkanı ve aynı zamanda Guggenheim Partners’ın ortağı olan ABD’li Todd Boehly, geçtiğimiz ay Chelsea’yi satın almak için bir girişimde bulundu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre beyzbol takımı Los Angeles Dodgers’ın sahibi de olan Boehly’nin, Premier Lig’deki bir kulübe yatırım yapmakla ilgilendiği, bu bağlamda da Maviler’e yöneldiği belirtildi.

3 MİLYAR STERLİN’LİK TEKLİF

Todd Boehly, Chelsa için kulübün patronu Roman Abramovich’e 3 milyar Sterlin’lik bir teklif sundu. Ancak Abramovich, ABD’li iş adamının bu teklifini geri çevirdi. Fakat Rus milyarderin gelebilecek daha yüksek teklifte masaya oturabileceği de konuşulanlar arasında. Buna sebep olarak ise Abramovich’in son yıllarda İngiliz ekibini elden çıkarma isteği gösteriliyor.

Amerikalıların, Premier Lig sevdası da artarak devam ediyor. Son olarak ABD’li yatırım fonu Silver Lake, Manchester City’den 500 milyon Dolarlık bir hisse satın almıştı.

Son güncelleme 12:49 | 10 Aralık 2019
chelsea ingiltere premier lig Todd Boehly
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
13/12/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR