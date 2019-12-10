CANLI İZLE: Inter Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter Barcelona maçını beIN Sport 1 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler Inter Barcelona mücadelesini saat 23.00’dan itibaren canlı izleyebilecek.

INTER BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı olacak mücadele 10 Aralık 2019 Salı günü oynanacak. TSİ 23:00'te başlayacak olan müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

INTER BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

İki ekip arasında İtalya'da oynanan 6 maçın 4'ü berabere bitti.

Inter'in gruptaki 5 maçının 4'ü karşılıklı gol var bitti.

Barcelona, Devler Ligi gruplarında 19 maçtır kaybetmiyor.

MESSİ KADROYA ALINMADI

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter ile karşılaşacak Barcelona'da yıldız isimler kadroya alınmadı.

F Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen İspanyol devinde teknik direktör Ernesto Valverde, İtalya deplasmanına Lionel Messi, Sergi Roberto ve Gerard Pique'yi kadroya dahil etmedi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Dembele, Semedo, Alba ve Arthur da kadroda bulunmayan diğer isimler