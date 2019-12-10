Bülent Uygun: Belki Türkiye’de kimse inanmazken…

Süper Lig’in 14. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 1-0 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor’un teknik direktörü Bülent Uygun, “Alın terimizle bu forma için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sonrasında da güzel günler ve güzel yarınlar bizim olacak. İnşallah kümede bırakma başarısı da göstererek herkesin takdirini kazanacağız” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, taraftara bu süreçte gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kayserispor’u kümede bırakmak adına dün taraftarın tesislere gelerek meşale yaktığını hatırlatan Uygun, şunları kaydetti:

“Hep beraber el ele vererek inşallah bu takımı layık olduğu bu ligde bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. İstatistiksel olarak baktığımızda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Sezon başından bu tarafa yaşananların detayına girmeyeceğim. Bunun karşılığını sahada bazen görebiliyoruz. Öz güven kaybı oluyor. Ben buraya inanarak geldim. Belki Türkiye’de kimse inanmazken bizim bu işi başarabileceğimizi düşündüm. Bu futbolcular ve bu şehrin layık olduğu yerin hep yukarılar olduğunu bildiğim için kariyerim belki tehlikede olsa da seve seve geldim. Bir değil yüz Bülent feda olsun dedik. Hep beraber ayağa kalkmaya başladık. Önümüzde üç zorlu maç var. Kadromuz da belki kısıtlı. Alın terimizle bu forma için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sonrasında da güzel günler ve güzel yarınlar bizim olacak. İnşallah kümede bırakma başarısı da göstererek herkesin takdirini kazanacağız.”

Bir gazetecinin Şamil Çinaz ve Umut Bulut hakkında sorusu üzerine Bülent Uygun, “Umut ve Şamil bizim kardeşimiz. Burada emekleri olan kardeşlerimiz. Bir haftadır idmanda yoktular. Ben idmanda olanlara forma veriyorum. Onlar da idmanda olmadığı için onları kadroya almadım. Salı veya çarşamba günü idmana katılacaklar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.