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Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor’a veda etti
Süper Lig

Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor’a veda etti

İstikbal Mobilya Kayserispor’un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Geçtiğimiz günlerde Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan, Bilal Başacıkoğlu sözleşmesini tek taraflı fesih etti.

10 Aralık 2019 21:00

Bilal Başacıkoğlu sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı. Bilal açıklamasında, “Kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım. Ta ki artık kulübün benden desteğini çektiğini hissedene kadar. Doğruluğu hatta bir kaynağı dahi olmayan haberlerle suçlandım. Dışarı yansımayan birçok olumsuz gelişme durumu bu noktaya getirdi. Kulüp bu durumdayken bu olumsuzluklardan bahsetmek istemem, kendime yakıştıramam. Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu diye düşünüyorum.

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Kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım. Ta ki artık kulübün benden desteğini çektiğini hissedene kadar. Doğruluğu hatta bir kaynağı dahi olmayan haberlerle suçlandım. Dışarı yansımayan birçok olumsuz gelişme durumu bu noktaya getirdi. Kulüp bu durumdayken bu olumsuzluklardan bahsetmek istemem, kendime yakıştıramam. Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu diye düşünüyorum. Kayseri’de hayat boyu görüşeceğim birçok arkadaşlık edindim. Kayseri şehri benim için hep özel kalacak, aynı şekilde taraftar da.. Oyuncular gelir, gider her zaman kulüp ve arma baki kalır. Bu köklü ve güzide kulüp bir ivmeyi yakalayacak ve yukarıya tırmanmayı başaracaktır. Bu şehir ve bu taraftar daha güzel günleri hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın..

A post shared by Bilal Basacikoglu (@basacikoglu_official) on

Kayseri'de hayat boyu görüşeceğim birçok arkadaşlık edindim. Kayseri şehri benim için hep özel kalacak, aynı şekilde taraftar da. Oyuncular gelir, gider her zaman kulüp ve arma baki kalır. Bu köklü ve güzide kulüp bir ivmeyi yakalayacak ve yukarıya tırmanmayı başaracaktır. Bu şehir ve bu taraftar daha güzel günleri hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın” dedi.

10 Aralık 2019 PFDK sevkleri açıklandı! İşte dikkat çeken detay: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... TFF`nin resmi sitesinden PFDK`ya TFF Hukuk Müşavirliği`nce yapılan sevkler açıklanırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon ilk kez ligde geride kalan bir haftadan sonra PFDK`ya sevk edilmedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:00 | 10 Aralık 2019
Bilal Başaçıkoğlu İstikbal Mobilya Kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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