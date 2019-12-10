Beşiktaş ‘kanatlandı!’

Beşiktaş’ta kanat oyuncularının performansı öne çıktı. Caner Erkin hem sol önde hem de sol bekte forma giyip 2 gol-6 asist üretti. Sol bek orijinli Caner, Avrupa'nın beş büyük liginde en çok skor katkısı yapan savunma oyuncusu durumunda.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; ilk golünü Kayseri'ye atan Gökhan Gönül, Kasımpaşa karşısında iki asistle vites yükseltti. Onları ikişer golle Diaby ve Güven Yalçın izledi. N'Koudou tek golünü attığı Denizli maçında galibiyeti getirmişti.

İkinci asistini yapan Lens de Kasımpaşa engelinin aşılmasında gizli kahramanlardan oldu. Yeni transferlerden Boyd, Rebocho ve Douglas ise henüz katkı veremedi.

Emre Kocadağ: Arda Kardeşler`in birçok hatasıyla karşı karşıya kaldık Kasımpaşa`yı son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş`ta asbaşkan ve futbol takımından sorumlu Emre Kocadağ, maçın hakemi Arda Kardeşler`in kararlarına tepkili... İlgili Haberi Oku

SERİYE BAĞLADI

Galatasaray’a attığı golle Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisini başlatan Umut Nayir, bu periyotu devam ettiren isim de oldu. Siyah-beyazlıların üçüncü forveti durumundaki Umut, Kasımpaşa ağlarına iki gol atarken özellikle 90 artı 5'teki vuruşuyla zirve umutlarını tazeledi. Umut Nayir, bu sezon Beşiktaş'ta üç kulvarda da gol atan tek oyuncu.

YÜKSELİŞ BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın en hızlı yükselen takımı oldu. 6. haftayı 5 puanla 16. sırada geçen Beşiktaş, 14. haftada 27 puanla 2. sıraya yükseldi. Kartal, Avrupa'nın beş büyük ligi dikkate alındığında en büyük yükselişi gösteren takım oldu.