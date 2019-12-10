Barcelona’dan Lautaro Martinez atağı! Bu akşam…

İtalya Serie A’da Inter formasıyla bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Lautaro Martinez için Barcelona’nın devreye girdiği iddia edildi.

İspanya basınında yer alan habere göre; bu sezon oynadığı 20 maçta 13 gol atan 22 yaşındaki forvetin, Manchester United’ın ilgisine rağmen tercihini Barcelona’dan yana kullanabileceği belirtildi.

Sezon sonunda Barcelona’dan ayrılması beklenen Uruguaylı forvet Luis Suarez’in yerine gelecek isim arayışlarına şimdiden giren Katalanlar, Martinez’i transfer ederek bu soruna kökten çözüm bulmak istiyor.

Arjantinli futbolcunun menajeri Alberto Yaque, Haziran ayında yaptığı açıklamada, “Barcelona’nın ilgisi olduğu doğru. Bizi kimse aramadı ama onların ciddi şekilde oyuncuyla ilgilendiğini biliyoruz. Barcelona onu takip ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde, Camp Nou’da Inter formasıyla Barcelona ağlarını da saran Martinez’in sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin ise 110 milyon Euro olduğu belirtildi.

İtalyan devi Inter, 2018 yılında Racing Club’den transfer ettiği Arjantinli forvet için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam İtalya’da oynanacak Inter-Barcelona maçı öncesinde iki kulüp yetkililerinin bu transferle ilgili olarak bir araya geleceği de iddia edildi.