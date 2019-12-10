SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Konya’da bina çöktü…
İtalya Serie A

Barcelona’dan Lautaro Martinez atağı! Bu akşam…

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, Inter'in yıldız forveti Lautaro Martinez için kolları sıvadı. Katalan ekibinin, Arjantinli futbolcunun 110 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye göze aldığı öğrenildi. Öte yandan bu akşam oynanacak Inter-Barcelona maçı öncesinde iki kulüp yetkililerinin bu transfer için masaya oturacağı iddia edildi.

SKOR DIŞ HABER 10 Aralık 2019 10:55

İtalya Serie A’da Inter formasıyla bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Lautaro Martinez için Barcelona’nın devreye girdiği iddia edildi.

İspanya basınında yer alan habere göre; bu sezon oynadığı 20 maçta 13 gol atan 22 yaşındaki forvetin, Manchester United’ın ilgisine rağmen tercihini Barcelona’dan yana kullanabileceği belirtildi.

Sezon sonunda Barcelona’dan ayrılması beklenen Uruguaylı forvet Luis Suarez’in yerine gelecek isim arayışlarına şimdiden giren Katalanlar, Martinez’i transfer ederek bu soruna kökten çözüm bulmak istiyor.

Arjantinli futbolcunun menajeri Alberto Yaque, Haziran ayında yaptığı açıklamada, “Barcelona’nın ilgisi olduğu doğru. Bizi kimse aramadı ama onların ciddi şekilde oyuncuyla ilgilendiğini biliyoruz. Barcelona onu takip ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde, Camp Nou’da Inter formasıyla Barcelona ağlarını da saran Martinez’in sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin ise 110 milyon Euro olduğu belirtildi.

İtalyan devi Inter, 2018 yılında Racing Club’den transfer ettiği Arjantinli forvet için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam İtalya’da oynanacak Inter-Barcelona maçı öncesinde iki kulüp yetkililerinin bu transferle ilgili olarak bir araya geleceği de iddia edildi.

Son güncelleme 10:55 | 10 Aralık 2019
barcelona İNTER Lautaro Martinez
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
13/12/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR