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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları sona eriyor
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları sona eriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. hafta heyecanı yarın başlayacak. Galatasaray son maçta PSG'ye konuk oluyor. Sarı kırmızılılar Avrupa Ligi'ne devam edebilmek için 3 puanı alıp rakiplerini beklemek zorunda.

9 Aralık 2019 11:02

Bu sezon finaline İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nin gruplardaki son karşılaşmaları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 5 maçta 2 puan elde ettiği A Grubu’nda çarşamba günü TSİ 23.00’te Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak. Avrupa Ligi’ne gitme umudunu sürdüren sarı kırmızılılar PSG deplasmanında kazanarak Club Brugge’ün Real Madrid’e kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray PSG’den 3 puan alır, Brugge ise evinde Real Madrid’e kaybederse 5 puanlı temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi’nde devam edebilecek.

Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Napoli (İtalya) – Genk (Belçika)

20.55 Salzburg (Avusturya) – Liverpool (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya) – Barcelona (İspanya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) – Leipzig (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz) – Zenit (Rusya)

23.00 Chelsea (İngiltere) – Lille (Fransa)

23.00 Ajax (Hollanda) – Valencia (İspanya)

11 Aralık Çarşamba:

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Manchester City (İngiltere)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Atalanta (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) – Galatasaray

23.00 Club Brugge (Belçika) – Real Madrid (İspanya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) – Tottenham (İngiltere)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) – Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) – Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) – Lokomotiv Moskova (Rusya)

Son güncelleme 11:02 | 9 Aralık 2019
avrupa ligi Club Brugge galatasaray Real Madrid şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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