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Süper Lig’de 14. hafta puan durumu ve sonuçları
Süper Lig

Süper Lig’de 14. hafta puan durumu ve sonuçları

Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı. Lider Sivasspor haftayı galibiyetle kapatarak serisini sürdürdü. Beşiktaş üst üste 6. galibiyetini alarak 2. sıraya yükseldi. Antalyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü ise küme düşme hattında olan 3 takım...

9 Aralık 2019 23:07

Süper Lig’in 14. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 30’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kasımpaşa deplasmanında 4 maçın ardından kazanan Beşiktaş ise ligde ikinci basamağa yükseldi.

SONUÇLAR

Süper Lig’de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 5-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Göztepe: 1-3

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-3

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-3

İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0

PUAN DURUMU

Süper Lig’de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

15. HAFTANIN PROGRAMI

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor

Son güncelleme 23:07 | 9 Aralık 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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