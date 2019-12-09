Sturridge 246 dakikada zirve yaptı! İşte Süper Lig’in raporu…

DETAY HABER/ Trabzonspor’da sezonun en flaş transferi olarak değerlendirilen Daniel Sturridge sezon başlangıcında hayal kırıklığı yaratırken son haftalarda verdiği katkı ile kendini göstermeye başladı.

Süper Lig’de geride kalan 14 haftada sadece 6 maçta forma giyen İngiliz golcü 4 asist 2 gollük performansıyla hücumda takımına %22 oranında katkı sağladı. 6 maçın 3’üne ilk 11’de başlayan Daniel Sturridge Antalyaspor karşısında yaptığı 2 asistle ligin süre/katkı ortalamasında en iyi ismi oldu.

SADECE 246 DAKİKA OYNADI

Bordo mavililere transfer olduktan sonra adaptasyon ve sakatlık süreci yaşayan ve 8 maçta forma şansı bulamayan Sturridge sadece 246 dakika sahada kaldı. Henüz hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamayan tecrübeli futbolcu 0.67 asist ortalamasıyla an itibariyle ligin en iyi ismi. Trabzonspor’un ligde attığı 27 golün 6’sına katkı yapan Sturridge’in skora etki ortalaması ise 41 dakika.

İKİNCİ SIRADA MAX KRUSE VAR

Bu alanda bordo mavililerin yıldızına en yakın isim ise Fenerbahçe’den Max Kruse oldu. Süper Lig’de 803 dakika forma şansı bulan Alman yıldız 5 asist yapıp 1 gol atarak süre/katkı ortalamasında ikinci sırada yer aldı. Oynadığı 9 maçın 9’una da ilk 11’de başlayan Kruse 0.56 asist ortalamasıyla da Sturridge’ten sonra ligin en iyi ikinci ismi oldu.

TAKIM KATKISINA ORTALAMASI EN YÜKSEK İSİM STANCU

Ligin flaş takımlarından Sivasspor performansıyla göz dolduran Emre Kılınç 1065 dakikada 4 asist 5 gollük katkı sağlarken, Başakşehir’den Edin Visca ise 1260 dakikada 4 asist 4 gollük katkı sağladı. Alanyaspor’dan Anastasios Bakasetas ise aynı istatistiğe 1185 dakikada ulaşabildi. Gençlerbirliği’nin attığı toplam 22 golün 10’unda skorda imzası bulunan Bogdan Stancu %45 katkıyla takımının gol yüküne en çok omuz veren isim oldu. Stancu’yu 9 gol 3 asistlik performansıyla Trabzospor’dan Sörloth takip etti. Norveçli golcü toplam 12 gole erki ederken %44 takım katkısı verdi.

3 PUAN, 2 ASİST, 3 ÇAKMAK!

Öte yandan Daniel Sturridge Antalya’da oyundan çıkarken tribünlerin kendisine gösterdiği tepki ve atılan yabancı maddeler ile ilgili instagram hesabından bir paylaşım yaptı. İngiliz futbolcu şu ifadeleri kullandı;

“Deplasmanda 3 puan, 2 asist ve 3 çakmak :) Şaka bir yana, lütfen sahaya bir şeyler atmayın. Oyuncuların güvenliği, taraftarlar tarafından tehlikeye atılmamalı.”