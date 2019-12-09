Son dakika | Rusya’ya şok ceza! 4 yıl boyunca men…

Dünyayı şoke eden karar açıklandı… WADA, Rusya’yı 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men etti. WADA yönetiminin bu kararı oy birliğiyle aldığı kaydedildi. WADA sözcüsü, bu kararın ardından Rusya’nın Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılamayacağını açıkladı. Rusya’nın bu karara itiraz etmek için 21 günlük süresi bulunuyor.

MANİPULE ETTİĞİ İÇİN SUÇLU BULUNDU

Rusya, Anti Doping Ajansı RUSADA’nın 2019 Ocak’ında verdiği laboratuvar verilerini devlet eliyle sistematik olarak manipüle ettiği için suçlu bulundu. Devlet destekli doping skandalı 3 yıl boyunca kamuoyundan kaçırılmış, 2018’de WADA’ya saklanan veriler vermek zorunda kalınmıştı. Soçi’de 2014’deki oyunlarda yasaklandıktan sonra 168 Rus sporcu Pyeongchang’daki 2018 Kış Oyunları’nda tarafsız bayrak altında mücadele etmişti. Rusya 2015’ten beri atletizmde ülke olarak rekabet edemiyor.

ERDENER: ‘NİHAİ KARARI CAS VERECEK’

Konuyla ilgili SÖZCÜ SKOR’a konuşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener önemli açıklamalarda bulundu ve önemli detaylar aktardı. Kararın bir ceza olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söyleyen Erdener, ”Aslında bu karara bir ceza demek yanlış çünkü Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) bu cezayı verme yetkisine sahip değil. Bir ‘men edilme önergesi’ diyebiliriz çünkü buna itiraz edilecektir ilgili ülke tarafından. Sonuç olarak nihai kararı CAS verecek.

‘LABARATUVARIN DATALARI AKTARILIRKEN MANİPÜLASYON…’

WADA’nın verdiği 400 sayfalık bir öneri. Bunun bir sürü detayı var. Bu öneri genel anlamıyla herkes tarafından kabul edildi çünkü bu daha tartışılmaya devam edecek. Bu son raporun öncesinde başka raporlar da gelmişti. Bu konu yeni bir konu değil, 5 yıllık bir geçmişi var. Bu raporda temel olarak belirtilen şey; laboratuvarın dataları WADA’ya aktarılırken bir takım manipülasyonların yapıldığına dair. Raporun temeli aslında bu” ifadelerini kullandı.

CEZA EURO 2020’Yİ KAPSAMAYACAK

Kararın ardından son Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya, 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’nda mücadele edemeyecek. Bu yaz düzenlenecek EURO 2020’de B grubuna düşen ve ev sahiplerinden biri olan Rusya’nın cezası Avrupa Şampiyonası’nı kapsamayacak. Rusya Finlandiya, Danimarka ve Belçika ile aynı grupta mücadele edecek. Rusya’nın St Petersburg kenti de maç oynanacak şehirler arasında yer alıyor.