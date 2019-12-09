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Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe…
Süper Lig

Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe…

Süper Lig'de 14. hafta geride kalırken iddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. 23 puanla ligde 6. sırada yer alan Galatasaray ve 25 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe sezon başından bu yana ilk kez aynı oranla favori olarak gösterildi.

9 Aralık 2019 17:36

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligde 14 hafta geride kalırken zirve yarışı veren takımların oynadığı maçların ardından şampiyonluğun favorisi Galatasaray ve Fenerbahçe kafa kafaya geldi.

Sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar topladığı 23 puanla 6. sırada bulunuyor. Seyircisi önünde Gençlerbirliği’ni 5-2 ile geçen Fenerbahçe ise haftayı 25 puanla 5. sırada tamamladı.

Ligde ilk devrenin bitimine 3 hafta kala Fenerbahçe ve Galatasaray’a 2.65’lik oran verildi. Ligin zirvesinde yer alan 30 puanlı Sivasspor'un oranı ise 60.00’dan 20.00’ye düşürüldü. 27 puanla Sivasspor’un arkasında 2’inciliği alan Beşiktaş’ın şampiyonluğuna 4.5 oran verilirken 26 puanlı 3. sıradaki Trabzonspor’un şampiyonluk oranı ise 8.00 olarak açıklandı.

Bordo mavililerle aynı puanda 4.sırada bulunan Medipol Başakşehir’in oranı ise 15.00.

İddaa’da güncel şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.65

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir: 15.00

Sivasspor: 20.00

Bir önceki oranlar:

Galatasaray: 2.60

Fenerbahçe: 2.70

Beşiktaş: 5.00

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir: 16.00

Sivasspor: 60.00

Son güncelleme 17:50 | 9 Aralık 2019
Fenerbahçe galatasaray şampiyonluk oranları süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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