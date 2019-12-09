Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe…

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligde 14 hafta geride kalırken zirve yarışı veren takımların oynadığı maçların ardından şampiyonluğun favorisi Galatasaray ve Fenerbahçe kafa kafaya geldi.

Sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar topladığı 23 puanla 6. sırada bulunuyor. Seyircisi önünde Gençlerbirliği’ni 5-2 ile geçen Fenerbahçe ise haftayı 25 puanla 5. sırada tamamladı.

Ligde ilk devrenin bitimine 3 hafta kala Fenerbahçe ve Galatasaray’a 2.65’lik oran verildi. Ligin zirvesinde yer alan 30 puanlı Sivasspor'un oranı ise 60.00’dan 20.00’ye düşürüldü. 27 puanla Sivasspor’un arkasında 2’inciliği alan Beşiktaş’ın şampiyonluğuna 4.5 oran verilirken 26 puanlı 3. sıradaki Trabzonspor’un şampiyonluk oranı ise 8.00 olarak açıklandı.

Bordo mavililerle aynı puanda 4.sırada bulunan Medipol Başakşehir’in oranı ise 15.00.

İddaa’da güncel şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.65

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir: 15.00

Sivasspor: 20.00

Bir önceki oranlar:

Galatasaray: 2.60

Fenerbahçe: 2.70

Beşiktaş: 5.00

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir: 16.00

Sivasspor: 60.00