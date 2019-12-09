PSG, Galatasaray maçında oynamayacak isimleri açıkladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain (PSG) sakatlığı bulunan futbolcularıyla ilgili açıklama yaptı.

Gruptan lider çıkmayı garantileyen Fransız devinde Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Ander Herrera ve Edinson Cavani Çarşamba günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.

PSG’nin ligde Cumartesi günü oynadığı Montpellier maçında Kimpembe 18. dakikada, Gueye ise 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

1 maçı eksik olan PSG, Fransa Ligue 1’de 39 puanla lider durumda bulunurken; Şampiyonlar Ligi’nde de 13 puanla grup lideri…