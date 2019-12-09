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Fransa Ligue 1

PSG, Galatasaray maçında oynamayacak isimleri açıkladı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain (PSG), sakatlığı bulunan ve bu maçta oynamayacak oyuncuları için bilgilendirme yaptı.

SKOR DIŞ HABER 9 Aralık 2019 20:50

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain (PSG) sakatlığı bulunan futbolcularıyla ilgili açıklama yaptı.

Gruptan lider çıkmayı garantileyen Fransız devinde Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Ander Herrera ve Edinson Cavani Çarşamba günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.

PSG’nin ligde Cumartesi günü oynadığı Montpellier maçında Kimpembe 18. dakikada, Gueye ise 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

1 maçı eksik olan PSG, Fransa Ligue 1’de 39 puanla lider durumda bulunurken; Şampiyonlar Ligi’nde de 13 puanla grup lideri…

Son güncelleme 21:10 | 9 Aralık 2019
ander herrera edinson cavani galatasaray Idrissa Gueye Marco Verratti Paris Saint Germain Presnel Kimpembe psg şampiyonlar ligi
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5 Fenerbahçe
14 7 25
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