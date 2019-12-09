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Merih Demiral ile Premier Lig’in devleri ilgileniyor
İtalya Serie A

Merih Demiral ile Premier Lig’in devleri ilgileniyor

İngiliz basınına göre Juventus'ta forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Merih Demiral ara transfer döneminde Ada yolcusu olabilir.

SKOR DIŞ HABER 9 Aralık 2019 20:09

Bleacher Report’tan Sam Jones’un yaptığı habere göre; İngiltere Premier Lig’in dev ekipleri başarılı milli futbolcumuz Merih Demiral’ı kadrosuna katmak istiyor.

Milli yıldız, Juventus’ta süre bulamaması sebebiyle takımdan ayrılmak isterken İtalyan kulübü yetenekli genç yıldızı kaybetmek istemiyor.

İngiltere Premier Lig devleri Arsenal, Tottenham ve Manchester United, Merih ile ilgilenirken Juventus’un en az 30 milyon Euro talep ettiği söyleniyor. Ocak ayında transferin gerçekleşme olasılığı yüksek gibi duruyor.

27 Kasım 2019 Milan`ın efsanesi Maldini, Merih Demiral`ı istiyor! Yıllardır zirveden ve şampiyonluktan uzak kalan Milan, savunmasını milli oyuncumuz Merih Demiral ile güçlendirmek için ara transfer döneminde Juventus`un kapısını çalarak transfer girişiminde bulunacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:17 | 9 Aralık 2019
arsenal ingiltere premier lig İtalya Seria A juventus manchester united Merih Demiral Tottenham
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