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MAÇ SONUCU | Menemenspor 1-1 Keçiörengücü
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Menemenspor 1-1 Keçiörengücü

Keçiörengücü, Menemenspor deplasmanında duraklama dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle döndü.

9 Aralık 2019 21:30

TFF 1. Lig’de 14. haftanın kapanış maçında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da 22’şer puanla 5 ve 6. sırayı paylaştı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Orkun Aktaş, Gökhan Barcın

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Diakite, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Dk. 86 Muhammed Ali Doğan), Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Halil İbrahim Sönmez), Mehmet Boztepe (Dk. 79 Hüseyin Çolak), Ali Özgün

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 89 Hasan Bilal), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Cem Ekinci (Dk. 79 Mendy), Uğur Utlu, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda, Kone (Dk. 68 Abdulkadir Kuzey)

Gol: Dk. 72 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 90+2 Madinda (Penaltıdan) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Erdi Dikmen, Dk. 48 Abdulkadir Korkut, Dk. 90+1 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü), Dk. 56 Ercan Coşkun, Dk. 90+1 Selmani, Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)

Son güncelleme 21:31 | 9 Aralık 2019
Ekol Göz Menemenspor Keçiörengücü tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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