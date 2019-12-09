MAÇ SONUCU | Menemenspor 1-1 Keçiörengücü

TFF 1. Lig’de 14. haftanın kapanış maçında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da 22’şer puanla 5 ve 6. sırayı paylaştı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Orkun Aktaş, Gökhan Barcın

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Diakite, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Dk. 86 Muhammed Ali Doğan), Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Halil İbrahim Sönmez), Mehmet Boztepe (Dk. 79 Hüseyin Çolak), Ali Özgün

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 89 Hasan Bilal), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Cem Ekinci (Dk. 79 Mendy), Uğur Utlu, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda, Kone (Dk. 68 Abdulkadir Kuzey)

Gol: Dk. 72 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 90+2 Madinda (Penaltıdan) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Erdi Dikmen, Dk. 48 Abdulkadir Korkut, Dk. 90+1 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü), Dk. 56 Ercan Coşkun, Dk. 90+1 Selmani, Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)