MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 14. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başararak 3 haftalık yenilgi serisine son verdi.

Adebayor, Ntep ve Tavares’in hafta içerisinde ayrıldığı, maddi zorlukların yanında saha içerisindeki kötü sonuçların getirdiği moral bozukluğuyla mücadele eden Kayserispor, Rizespor maçına bambaşka havada çıktı.

Taraftarların tribünleri doldurduğu mücadelede ev sahibi takım 9. haftada Kravets’in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda bu skoru korumayı başaran ev sahibi takım ikinci yarıda ise birçok gol pozisyonu kaçırdı.

Tehlike hattıyla arasını açmak isteyen Çaykur Rizespor ise son dakikalarda yaptığı baskıda hem kaleci Lung’a takıldı hem de son vuruşları başarılı yapamadı.

Kayserisporlu taraftarların yaptığı kurtarışlar üzerine Lung’a büyük desteği oldu.

5 dakika uzatmanın oynandığı maçta 3 puan Kayserispor’un oldu. Sarı-kırmızılı takım 10 puanla 17. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 17 puanla 12. sırada kaldı.

15. haftada Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa ile; Kayserispor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.