Kartal’ı kanatları uçurdu

Beşiktaş, son dakikada galibiyete ulaşsa da Kasımpaşa'ya karşı istediği performansı genel olarak ortaya koyamadı. Nedenlere bakacak olursak:

1) Burak Yılmaz ileride çok yalnız kaldı. Ljajic ve Diaby, Burak'a çok uzak oynadılar. Ljajic-Diaby bireysel performans ortaya koyamadı üstüne bir de çok basit top kayıpları olunca Beşiktaş'ın oyun kalitesi düştü.

2) Beşiktaş şansı katı savunma yapmak zorunda kalan Kasımpaşa'ya karşı kanatları kullanmaktı. Bunu da yaparak çok başarılı oldu. Sağdan Gökhan'la soldan Caner'le mükemmel kanat akınları yaptı. Yapılan bu kombine akınlardan sonra Beşiktaş golleri buldu. Bir müsabakada sağ bek ortalayıp sol dış gol atıyorsa bu takımın kanatlarının ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Gökhan formunun zirvesinde ve hâlâ Türkiye'nin en iyi sağ beki. Caner'e gelince hâlâ hırsıyla, mücadele gücüyle ve yaptığı ortalarla Beşiktaş'ın önemli bir parçası. Beşiktaş mutlaka Caner'le mukavele imzalayıp uzatmalı.

3)Defansta Vida sahanın yıldızlarından bir tanesiydi ve rakibin yapmış olduğu birçok kontratağı girdiği kademelerle kesti. Yoksa skor çok daha farklı olabilirdi. Elneny ve Atiba'nın da performansını unutmamak gerekir.

4)Kasımpaşa’dan bahsetmeden geçemeyeceğim. 10 kişi kalıp da merkezden nasıl gol yememeyi ve rakip forvetler nasıl durdurulur üstüne sahip olunan toplardan sonra nasıl çok etkili kontrataklar yapılabilir onun örneklerini verdi. Teknik direktörlük kurslarında örnek verilebilecek birçok pozisyona imza attılar.

Beşiktaş’ta Abdullah hoca rakip 10 kişi kaldıktan sonra beklemeden Umut'u oyuna alıp çift forvete geçmeliydi. Hem Burak'ı rahatlatırdı hem de golleri daha erken bulurdu. Geç de olsa bu hamleyi yaparak Beşiktaş'a galibiyet getirdi.

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