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İspanyol futbolunun tarihi şike davasında karar
İspanya La Liga

İspanyol futbolunun tarihi şike davasında karar

İspanya La Liga tarihinin, 8 yıl sonra sonuçlanan en büyük şike davasında, 36 futbolcu hakkında beraat kararı çıktı. Mahkeme, Real Zaragoza'nın eski kulüp başkanı ve eski sportif direktörüne "evrakta sahtecilikten" 1 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

9 Aralık 2019 17:16

İspanyol futbolunun en büyük şike davasında yargılanan 36 futbolcu hakkında beraat kararı verildi.

La Liga’da 2010-2011 sezonunun son haftasında oynanan ve deplasmanda Levante’yi 2-1 yenen Real Zaragoza’nın ligde kalmasıyla sonlanan maçta şike yapıldığı iddiasıyla açılan dava sonuçlandı.

Valensiya Mahkemesi, savcılığın suçlamalarını yeterli bulmayarak sanık 36 futbolcu ile Real Zaragoza Kulübü hakkında beraat kararı açıkladı.

Mahkeme, evrakta sahtecilik suçlamasıyla Real Zaragoza’nın eski kulüp başkanı Agapito Iglesias ve eski sportif direktörü Javier Porquera’ya ise 1 yıl 3’er ay hapis cezası verilmesini karara bağladı.

Sanıklar arasında 2009-2010 sezonunda Galatasaray’da forma giyen eski kaleci Leo Franco ve 2004-2005 sezonunda Beşiktaş’ta oynayan eski futbolcu Juanfran Garcia da bulunuyordu.

İspanyol savcı iddianamesinde, Real Zaragoza Kulübünün maçı kaybetmeleri karşılığında Levante’de forma giyen futbolculara 965 bin avro ödemeyi taahhüt ettiği öne sürülüyordu.

La Liga’da 2010-2011 sezonunun son haftasında 21 Mayıs 2011 tarihinde oynanan karşılaşmada Real Zaragoza deplasmanda Levante’yi 2-1 yenerek ligde kalmış ve bu skordan dolayı düşen 3. takım Deportivo La Coruna olmuştu.

Son güncelleme 17:16 | 9 Aralık 2019
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