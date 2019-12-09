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Süper Lig

İsmail Kartal’ın yedikleri gole itirazı var

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

9 Aralık 2019 23:15

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, “Biz bugün sadece golü bulamadık, tartışmaya açık pozisyonla da yediğimiz golle mağlup olduk” dedi.

09 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-0 Çaykur Rizespor Maddi problemlerle boğuşan, sahadaki sonuçlar nedeniyle ligin dibine demir atan Kayserispor, Çaykur Rizespor`u sahasında 1-0 mağlup ederek 17. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılı takım 3 hafta aradan sonra kazanırken, 14 maçta 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takımın her hafta yaptığı kurtarışlarıyla dikkat çeken kalecisi Lung ise tehlikeli pozisyonlarda adeta Rizespor karşısında duvar oldu! İlgili Haberi Oku

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal maçtan en az 1 puanla ayrılmayı hedeflediklerini kaydederek, “Maça iyi başlayan taraf bizdik. İlk 10 dakikada iki pozisyonumuz vardı. Daha sonra tartışmaya açık pozisyonda geriye düştük. Oyunu bırakmadık, kazanmak isteyen, en az 1 puanla ayrılmayı hedefliyorduk. Çok da pozisyonlar bulduk, bunları değerlendiremedik. Rakip takıma arka alanda boş alanlar bıraktık. Puan almak isteyen taraf bizdik, daha yakındık. 1-0 geriye düştükten sonra maçı bırakmayarak irade koydular. Teşekkür ediyorum. Kayserispor da ellerinden geleni yaptılar, onları da tebrik ediyorum. Biz bugün sadece golü bulamadık, tartışmaya açık pozisyonla da yediğimiz golle mağlup olduk” diye konuştu.

Son güncelleme 00:29 | 10 Aralık 2019
Çaykur Rizespor ismail kartal süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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