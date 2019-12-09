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Fenerbahçe’de Mevlüt ile Moses özel çalıştı
Süper Lig

Fenerbahçe’de Mevlüt ile Moses özel çalıştı

Fenerbahçe iznin ardından Sivasspor ile hafta sonu oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan Mevlüt ile Moses özel programla çalıştı.

9 Aralık 2019 21:41

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5’e 2 top kapma ve pas idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Mevlüt Erdinç ve Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Son güncelleme 21:41 | 9 Aralık 2019
Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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