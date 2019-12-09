Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza İstanbul’a geldi!

Türkiye’de 2004-2012 yılları arasında 8 yıl Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza dün gece geç saatlerde uzun bir aranın ardından İstanbul’a geldi… Fenerbahçe’nin efsane kaptanını karşılayan ilk isim sarı lacivertlilerin eski tercümanı Samet Güzel oldu. Alex’in Boğaz’ı izlerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Güzel, “Kaptan özlemiş. Hoşgeldin kaptan…” ifadelerini kullandı.

İstanbul’a PRP tedavisi (kırışıklık, leke oluşumları, sivilce ve yara izleri, cilt çatlakları ve saç dökülmelerinde kullanılmaktadır) için geldiği öğrenilen Alex de Souza bugün Beşiktaş Dikilitaş’ta hayranları ve medya ile buluşacak. Efsane oyuncu, hem İstanbul’daki sevenleriyle hasret giderecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Etkinlik saat 15.00’te başlayacak.

Alex de Souza’nın Türkiye’ye gelişi sosyal medyada da büyük bir heyecan yarattı. Sarı lacivertli taraftarlar Twitter’dan Kaptan’a hoşgeldin mesajları gönderirken Alex de Souza ismi Türkiye gündemine girdi.

KAPTAN KRAL ALEX DE SOUZA ISTANBUL’A GELMIŞ LAN BUNDAN DAHA GÜZEL HABER OLAMAZDI GÜNAAAYDIIN pic.twitter.com/rZ328yai3N — Fenerbahceli (@Gfblibirkiz) December 9, 2019

Canım Alex de Souza Benim tek EFSANEM Keşke hep Fenerbahçe de olsa. pic.twitter.com/L6Ou4weeby — Tuğba Vural (@tugbavuralll) December 9, 2019

Geldi iki gözümün çiçeği Alex De Souza @Alex10 pic.twitter.com/aWh2YIhAix — ömer bozkır (@omerbozkir) December 9, 2019

O zaman git konuş onlara Alex de Souza emaneti olan bu Şehr-i İstanbul'u geri alacakmış de; de onlara tamam mı? pic.twitter.com/vXU1qbuudH — HK (@hakankursatt5) December 9, 2019

Mekanın sahibi geri geldi. ‘Alex de Souza' pic.twitter.com/QYPpUYH90g — Oğuzhan ¹ (@oguzhanmuriqi) December 9, 2019

Düşünsene Alex'le birliktesin boğazda, 15 dakika sadece 15 dakika :') https://t.co/dhiHmHIduw — ufuk (@ufuktabirtekne) December 9, 2019