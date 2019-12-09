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Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza İstanbul’a geldi!
Süper Lig

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza İstanbul’a geldi!

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex de Souza, İstanbul'a geldi. Sarı lacivertlilerin eski tercümanı Samet Güzel, Alex'in fotoğrafını "Kaptan özlemiş. Hoşgeldin kaptan." açıklamasıyla paylaştı. Sosyal medyada Alex'in gelişi büyük bir heyecan yarattı.

9 Aralık 2019 10:26

Türkiye’de 2004-2012 yılları arasında 8 yıl Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza dün gece geç saatlerde uzun bir aranın ardından İstanbul’a geldi… Fenerbahçe’nin efsane kaptanını karşılayan ilk isim sarı lacivertlilerin eski tercümanı Samet Güzel oldu. Alex’in Boğaz’ı izlerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Güzel, “Kaptan özlemiş. Hoşgeldin kaptan…” ifadelerini kullandı.

İstanbul’a PRP tedavisi (kırışıklık, leke oluşumları, sivilce ve yara izleri, cilt çatlakları ve saç dökülmelerinde kullanılmaktadır) için geldiği öğrenilen Alex de Souza bugün Beşiktaş Dikilitaş’ta hayranları ve medya ile buluşacak. Efsane oyuncu, hem İstanbul’daki sevenleriyle hasret giderecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Etkinlik saat 15.00’te başlayacak.

Alex de Souza’nın Türkiye’ye gelişi sosyal medyada da büyük bir heyecan yarattı. Sarı lacivertli taraftarlar Twitter’dan Kaptan’a hoşgeldin mesajları gönderirken Alex de Souza ismi Türkiye gündemine girdi.

Son güncelleme 10:28 | 9 Aralık 2019
alex de souza Fenerbahçe istanbul türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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