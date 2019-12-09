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Emre Mor: Bu takım için bir şeyler başarmaktan…
Süper Lig

Emre Mor: Bu takım için bir şeyler başarmaktan…

Son zamanlarda sıkça eleştirilen Galatasaraylı Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

9 Aralık 2019 22:38

Galatasaraylı futbolcu Emre Mor, son zamanlarda eleştirilerin odak noktası oldu.

Mor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım” dedi.

Son güncelleme 22:38 | 9 Aralık 2019
emre mor galatasaray süper lig
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