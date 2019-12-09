Emre Kocadağ: Arda Kardeşler’in birçok hatasıyla karşı karşıya kaldık

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kocadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kasımpaşa-Beşiktaş maçında maalesef takımımız aleyhine hakem Arda Kardeşler tarafından hatalı kararı ile karşı karşıya kaldık” dedi.

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Hakem kararlarının olumsuz etkilerine değinen Kocadağ, “Beşiktaş olarak futbolcularımızın emeklerinin boşa gitmesi bir yana futbol endüstrisinin de bu kararlar sebebiyle negatif etkilendiğini görüyoruz. Verilen yanlış kararlar konusunda sadece Beşiktaş için değil tüm kulüpler için karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

Kocadağ, hatalı hakem kararlarının takipçisi olacaklarını da vurgulayarak, “Daha önce de söylemiştik. Maçlarda yaşanan hakem hatalarının bir an önce düzeltilmesi için yetkili tüm merciler ile görüşmelerimizi başlattık. Bunun mutlak takipçisi olacağız. Yetkili kurulların ve görevlilerin gereğini yapmasını umut ediyoruz. Bunun beklentisi içindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.