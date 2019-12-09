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CBA’den Yabusele’ye ‘bayrağa bakmadı’ cezası…
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CBA’den Yabusele’ye ‘bayrağa bakmadı’ cezası…

Çin Basketbol Federasyonu, ulusal maç sırasında Çin bayrağına bakmayarak kafasını eğen Guerschon Yabusele'ye uyarı vererek 10 bin yuan para cezası verdi.

SKOR DIŞ HABER 9 Aralık 2019 17:05

CBA, yani Çin Basketbol Federasyonu, ulusal marş sırasında kafasını kaldırmayan Nanjing Tongxi oyuncusu Guerschon Yabusele’ye uyarı ve 10 bin yuan ( bin 422 dolar) para cezası verdiğini açıkladı.

Eski Boston Celtics forveti cuma günü oynanan maç öncesi okunan ulusal marş sırasında kafasını öne eğip bayrağa bakmamıştı.

Maçı izleyen bazı Çinli taraftarlar oyuncunun davranışını saygısız ve kabaca bulmuş, sporcuyu eleştirmişti. Bazıları ise bu durumun kültürel farklılar nedeniyle kaynaklandığını savunmuş ve oyuncunun kötü bir niyetinin olmadığını söylemişti.

Verilen cezaya sosyal medyada da tepkiler vardı. “Arkadaşlarının nereye baktığını görmüyor mu” şeklinde tepki verenler olduğu gibi, “Başka bir ülkeye gittiğinde oranın yerel kültürüne saygılı olmak zorundasın. Ama takımının ona durumu anlatması gerekirdi” diyenler de oldu.

Federasyon cumartesi günü oyuncunun cezasını açıklarken, Mart 2019’da ligin bir diğer oyuncusu Aaron Jackson’a ulusal marş sırasında ısındığı gerekçesiyle aynı cezayı vermişti. 

Son güncelleme 17:19 | 9 Aralık 2019
CBA Çin Basketbol Ligi Guerschon Yabusele Nanjing Tongxi
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