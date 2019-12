CBA’den Yabusele’ye ‘bayrağa bakmadı’ cezası…

CBA, yani Çin Basketbol Federasyonu, ulusal marş sırasında kafasını kaldırmayan Nanjing Tongxi oyuncusu Guerschon Yabusele’ye uyarı ve 10 bin yuan ( bin 422 dolar) para cezası verdiğini açıkladı.

Eski Boston Celtics forveti cuma günü oynanan maç öncesi okunan ulusal marş sırasında kafasını öne eğip bayrağa bakmamıştı.

Maçı izleyen bazı Çinli taraftarlar oyuncunun davranışını saygısız ve kabaca bulmuş, sporcuyu eleştirmişti. Bazıları ise bu durumun kültürel farklılar nedeniyle kaynaklandığını savunmuş ve oyuncunun kötü bir niyetinin olmadığını söylemişti.

Guerschon Yabusele is fined by Chinese Basketball Association for ¥10k ($1.42k) for not saluting the Chinese national flag during the national anthem ahead of the game against Zhejiang Golden Bulls. It is a courtesy that one should comply with persuant to the league handbook. pic.twitter.com/8e9za2oLs5

