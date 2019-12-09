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Carlos Tevez: ‘Arabam yüzünden herkes benimle dalga geçti’
İngiltere Premier Lig

Carlos Tevez: ‘Arabam yüzünden herkes benimle dalga geçti’

Arjantin futbolunun efsane isimlerinden biri olan Carlos Tevez, katıldığı televizyon programında Manchester United forması giydiği dönemde yaşadığı ilginç anıyı seyircilerle paylaştı.

9 Aralık 2019 11:38

Ünlü futbolcu Carlos Tevez ESPN kanalına ilginç açıklamalarda bulundu. 2007-2009 yılları arasında Manchester United’da forma giyen Arjantinli oyuncu, ilk günlerinde takım arkadaşlarının arabası yüzünden kendisiyle dalga geçtiğini anlattı.

“İdmana herkes ya Ferrari ya da Lamborghini ile geliyordu. En kötü oyuncunun bile Ferrarisi vardı. Kulübün verdiği gayet lüks araç ile idmana geldim ve herkes benimle alay etti. Bunu Wayne Rooney’ye anlattım, çılgın bir insan olduğu için bana Lamborghini’sinin anahtarını verdi.”

Tevez uzun süre Rooney’nin aracıyla Manchester’da dolaştığını ifade etti. “Onunla kendimi çok özdeşleştiriyorum o da Liverpool’un fakir bir mahallesinden geliyordu. Her top için son topmuş gibi savaşırdı, aynı benim gibi.”

İkili 2008’de Şampiyonlar Ligi’ni kazanırken, 2 yıl üst üste Premier Lig’de şampiyonluk yaşadı.

Juventus gibi devlerin tekliflerini reddeden 35 yaşındaki golcü şimdi ilk takımı Boca Juniors’ta forma giyiyor.

Son güncelleme 11:38 | 9 Aralık 2019
arjantin carlos tevez ingiltere manchester united Wayne Rooney
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