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Borussia Dortmund’da Axel Witsel ilk yarıyı kapattı
Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund’da Axel Witsel ilk yarıyı kapattı

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Belçikalı futbolcu Axel Witsel, ilk yarıyı kapattı. Yıldız oyuncunun evinde talihsiz bir şekilde düştüğü ve yüzünden yaralandığı belirtildi

9 Aralık 2019 16:13

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Witsel’in evinde talihsiz bir şekilde düştüğü ve yüzünden yaralandığı belirtildi. Belçikalı futbolcunun 2019 yılında kalan maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi. Orta saha oyuncusunun bir hastanenin ağız ve yüz cerrahi bölümünde başarılı bir ameliyat geçirdiği aktarılan açıklamada, hastaneden taburcu edilen Witsel'in iyileşme sürecinde olduğu kaydedildi.

Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Witsel, Bundesliga'da da Mainz 05, Leipzig ve Hoffenheim müsabakalarında forma giyemeyecek.

Son güncelleme 16:19 | 9 Aralık 2019
almanya Axel Witsel Borussia Dortmund Bundesliga
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OGP
1 Sivasspor
14 9 30
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14 8 27
3 Trabzonspor
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14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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