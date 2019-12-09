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Beşiktaş, Wolves maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş

Beşiktaş, Wolves maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş perşembe günü Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

9 Aralık 2019 16:47

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılarda dün oynanan Kasımpaşa maçında süre alan oyuncular rejenerasyon yaparken idmana tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Kartal Kayra Yılmaz ile Georges N’Koudou katılmadı. Victor Ruiz’e ise sahada özel program uygulandı.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarını 11 Aralık Çarşamba günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla İngiltere’ye gidecek.

Son güncelleme 16:47 | 9 Aralık 2019
avrupa ligi beşiktaş Wolverhampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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