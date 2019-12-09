Barcelona’da Lionel Messi, Inter maçının kadrosuna alınmadı

Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Inter ile karşılaşacak Barcelona’da yıldız isimler kadroya alınmadı.

F Grubu’nu lider tamamlamayı garantileyen İspanyol devinde teknik direktör Ernesto Valverde, İtalya deplasmanına Lionel Messi, Sergi Roberto ve Gerard Pique’yi kadroya dahil etmedi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Dembele, Semedo, Alba ve Arthur da kadroda bulunmayan diğer isimler…

Salı günü TSİ 23.00’te oynanacak Inter-Barcelona maçında konuk takımın rotasyon yapması bekleniyor.

İtalya ekibi Inter ise Dortmund ile aynı puanda bulunuyor. Inter, Barcelona’yı yenmesi halinde gruptaki diğer maçın sonucuna bakmadan Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına adını yazdıracak.

Carlos Tevez: `Arabam yüzünden herkes benimle dalga geçti` Arjantin futbolunun efsane isimlerinden biri olan Carlos Tevez, katıldığı televizyon programında Manchester United forması giydiği dönemde yaşadığı ilginç anıyı seyircilerle paylaştı. İlgili Haberi Oku

Barcelona’nın İtalya kafilesinde yer alan isimler;

Ter Stegen, Rakitic, Busquets, Todibo, Suárez, Neto, Lenglet, Wague, Griezmann, Aleñá, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Carles Pérez, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo ve Morer.

Barcelona, Inter maçından sonra hafta sonu La Liga’da Real Sociedad deplasmanına gidip, 18 Aralık Çarşamba günü Real Madrid ile sahasında El Clasico’ya çıkacak.