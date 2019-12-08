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Vakıfbank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı
Voleybol

Vakıfbank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

Çin’in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

8 Aralık 2019 13:49

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya temsilcisi ekibi Igor Gorgonzola’yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sarı-siyahlılar, Çin’in Shaoxing kentindeki organizasyonun yarı final karşılaşmasında dün bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley’e 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı.

Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VakıfBank: Guimaraes, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)

Igor Gorgonzola: Brakocevic, Courtney, Hancock, Chirichella, Arrighetti, Vasileva (Sansonna, Mlakar, Morello, Napodano, Di Iulio)

Setler: 26-24, 25-23, 25-21

Süre: 84 dakika (29, 29, 26)

Son güncelleme 13:49 | 8 Aralık 2019
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Igor Gorgonzola VakıfBank Voleybol Takımı
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