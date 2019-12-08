Umut Nayir: ‘İnşallah yolun sonunda golün değerini anlarız’

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Umut Nayir, 90+5’te attığı golle 3-2 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuna ikinci yarıda giren ve attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Umut Nayir, “Çok mutluyum. Kritik haftalarda çıkışı devam ettirebilmek adına önemliydi. Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan bir takım. Son dakikada gelen goller takım ruhuna katkı verir. İnşallah yolun sonunda bu golün değerini anlarız” ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluş muhabirinin “Beşiktaş’ın ‘Umut’u olmaya devam ettiğin söyleniyor” yorumunu değerlendiren Nayir, “Öyle olmaya çalışıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız çok etkili. Burada 28 kişilik Beşiktaş kadrosundaki herkes katkı verebilmek için mücadele ediyor” dedi.

Burak Yılmaz'dan futbol adına her zaman bir şeyler öğrendiğini söyleyen Nayir, “Burak abi Türk tarihinin en büyük üç santraforundan biri. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Böyle camialarda şans bulunca değerlendirmeniz lazım. Ben de katkı vermek için buradayım” yorumunu yaptı.

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile Süper Lig`de 14. hafta heyecanı devam etti. Beşiktaş nefes kesen maçta Umut Nayir`in 71 ve 90+5`teki golleriyle üç puana uzandı ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Kartal 2 kez geri düştüğü maçtan 3-2`lik zaferle çıktı ve 27 puanla ikinci sıraya yerleşti. Tayfur Havutçu ile ilk maçına çıkan ve 15`te 10 kişi kalan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı ve Paşa`nın üç puan hasreti 5 maça çıktı. İlgili Haberi Oku

“SOYUNMA ODASINDA HERKES MUTLUYDU”

Takımda herkesin elinden geleni verdiğini söyleyen genç oyuncu, “28 kişilik bir takımız. Kim ne kadar süre alırsa alsın elinden geleni vermeye çalışıyor. Ben de santrafor olarak goller bulmaya çalışıyorum. Soyunma odasında herkes mutluydu. Böyle son dakika goller takım ruhu ve şampiyonluk için değerli. Bir seri galibiyetimiz vardı. Bunu devam ettirmek ve devreyi lider bitirmek istiyoruz” dedi.

Nayir, sezona kötü başlayıp ardından takımın toparlanması hakkında ise şu yorumu yaptı:

“Çok zor bir süreç vardı. Hoca, yönetim değişti. Uyum sağlaması biraz sor oldu. Galibiyetler gelmesiyle, özgüvenin artması, sistemin de oturmasıyla sonuçlar geldi. Abdullah hocamızın dediklerini daha iyi anlamaya başladık. Üstüne daha koyacaklarımız var ama gidişatımız doğru.”