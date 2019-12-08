Türkiye’nin en iyisi Muslera

Galatasaray, 11 golle bu sezon Süper Lig'in en az gol yiyen takımı… Savunması tel tel dökülen sarı-kırmızılıların bu sıra dışı istatistiğinde imzası olan isim, 10 gole izin veren Muslera…

Galatasaray’ın; Marcao, Luyindama, Ahmet ve Donk'un görev yaptığı savunması, yaptığı pozisyon hatalarıyla saç-baş yoldururken Uruguaylı eldivenin kurtarışları dikkat çekiyor. Alanya önünde 5 kritik kurtarışa imza atan Muslera, bu sezon ligin kurtarış yüzdesi en yüksek kalecisi…

33 yaşındaki Muslera, Ağustos 2011'den beri Galatasaray kalesini koruyor ve o tarihten bu yana Türkiye'deki en iyi kaleci olarak gösteriliyor.

ALANYASPOR MAÇINDA DA YILDIZLAŞTI

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynamasına rağmen hücumda Galatasaray'dan daha etkili oldu. Galatasaray, 60. dakikadan sonra oyundan düştü. Rakip kaleye daha çok giden ve daha çok şut çeken Akdeniz temsilcisi, en tehlikeli ataklarını 65'ten sonra geliştirdi; 71. dakikada üst üste 3 kez kaleyi yokladı. Bunların 2'sinde Muslera, müthiş reflekslerle gole izin vermedi. Birinde de Mariano tehlikeyi önledi. Korner atışlarında rakip oyunculara kafa vurduran Galatasaray savunmasının pozisyon hataları dikkat çekti.