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Türk gecesinde Furkan kazandı Cedi üzüldü!
NBA

Türk gecesinde Furkan kazandı Cedi üzüldü!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 141-94 yendi.

8 Aralık 2019 09:52

NBA’e 5 maçla devam edildi. Furkan’ın takımı 76ers, Cedi’nin forma giydiği Cavaliers’ı 141-94 yenerek sahasında üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Philadelphia 76ers’ta Ben Simmons 34 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle, Mike Scott ve Trey Burke ise 21’er sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz, 18 dakika süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Cavaliers’ta Darius Garland 17, Tristan Thompson 12 sayılık performans sergilerken, Cedi Osman ise 19 dakika görev yaptığı karşılaşmayı 2 sayı, 1 asistle bitirdi.

Sonuçlar

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans: 130-84

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers: 141-94

New York Knicks – Indiana Pacers: 103-104

Houston Rockets – Phoenix Suns: 115-109

Utah Jazz – Memphis Grizzlies: 126-112

Son güncelleme 09:52 | 8 Aralık 2019
Cedi Osman Cleveland Cavaliers Furkan Korkmaz NBA Philadelphia 76'ers
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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