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Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: ‘Bizim açımızdan sevindirici tek şey…’

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda Antalyaspor galibiyetine ilişkin, “Bugüne bakıldığında bizim açımızdan sevindirici tek şey maçı kazanmış olmamız” dedi.

8 Aralık 2019 19:35

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçıyla ilgili, “Şartlar ne olursa olsun kazanmak güzel.” dedi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugüne bakıldığında kendileri açısından sevindirici olan tek şeyin maçı kazanmış olmaları olduğunu söyledi.

Üç puanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

“Bizim için sevindirici tek şey maçı kazanmış olmamız. Şartlar ne olursa olsun kazanmak güzel. Oyun içerisinde bizim karakterimiz bu değil. Biz savunma oynayan değil, daha çok futbol oynayan bir takımız. Futbolun içerisinde takım savunması yapıp etkili kontra ataklarla gol bulmak da var. Biz bunu da yapabilirdik ama ön tarafta görev verdiğimiz oyuncuların sezon başından beri süregelen maç sırasındaki yorgunluğu, maç kondisyonunun eksikliği, yetersizliği, özellikle hücum hattı içerisinde son topları kullanmamızda bize beklediğimiz finali, beklediğimiz sonlandırmayı yaşatmadı. Tabii ki bunları da anlayışla karşılayabiliyoruz, sonuçta bu oyuncular da insan. Her şeye rağmen kazandıkları skoru korumaya çalışan bir oyuncu grubum vardı. Onları tebrik ediyorum. Antalyaspor’a da başarılar diliyorum.”

08 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Antalyaspor Trabzonspor 1-3 | `Fırtına`ya tek devre yetti! Düşme hattından kurtulmaya çalışan Antalyaspor`u deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında haftayı kayıpsız kapattı. Karşılaşmada atılan dört gol de ilk yarıda geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:49 | 8 Aralık 2019
trabzonspor Ünal Karaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Trabzonspor
14 7 26
3 Istanbul Basaksehir
14 7 26
4 Fenerbahçe
14 7 25
5 Besiktas
14 7 25
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