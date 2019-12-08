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Tayfur Havutçu: ‘Mustafa Pektemek’in pozisyonu kırılma anıydı’
Süper Lig

Tayfur Havutçu: ‘Mustafa Pektemek’in pozisyonu kırılma anıydı’

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, 3-2 yenildikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

8 Aralık 2019 22:29

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan Kasımpaşa’da teknik direktör Tayfur Havutçu, sahadan puansız ayrılmalarına rağmen önemli kazanımlar edindiklerini söyledi.

Lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Havutçu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş’a karşı 80 dakika 10 kişiyle mücadele ettiklerini belirterek, “Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Mustafa Pektemek’in kaçırdığı pozisyon, maçın kırılma anıydı. O pozisyonu değerlendirebilseydik müsabakayı kazanabilirdik. Bazen kaybederken de kazanımlar olur. Bu da öyle bir maçtı. Oynadığımız oyun, önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını ve ligde bulundukları konumu hak etmediklerini vurgulayan Havutçu, “Devre arasına kadar maksimum seviyede puan toplamayı hedefliyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum.” diye konuştu.

Tayfur Havutçu, bir basın mensubunun “Maç 11’e 11 devam etse farklı bir sonuç çıkar mıydı?” sorusuna ise, “Bir kişi eksik oynamak her zaman dezavantaj. Karşılaşma 11’e 11 devam etse kazanabileceğimize inanıyorum. Maçı 10 kişiyle de en azından berabere bitirebilirdik.” cevabını verdi.

08 Aralık 2019 Umut Nayir: `İnşallah yolun sonunda golün değerini anlarız` Süper Lig`in 14. haftasında Kasımpaşa`yı 3-2 yenen Beşiktaş`ta, 90+5`te galibiyet golünü atan Umut Nayir maç sonu konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:29 | 8 Aralık 2019
beşiktaş tayfur havutçu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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