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Son Dakika: 90+5'te gelen üç puan! 5 gollü müthiş maç!
Süper Lig puan durumu: Beşiktaş altın değerinde puanı kaptı! İşte güncel puan tablosu…
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Beşiktaş altın değerinde puanı kaptı! İşte güncel puan tablosu…

Süper Lig'de oynanan 14. hafta maçları sonrasında puan durumu yeniden şekillendi. Sivasspor'un liderlik koltuğunu rakiplerine kaptırmazken, Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında bulduğu son dakika golü ile ikinci sıraya yükseldi. Dört büyüklerden Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da puan kaybı yaşamadığı 14. haftada ikinci sırada başlayan Başakşehir berabere kalarak yara aldı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

8 Aralık 2019 21:15

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Haftaya lider olarak giren Sivasspor Yeni Malatyaspor karşısında kazanarak takipçileri ile arasında puan farkını arttırdı. Haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş bulduğu son dakika golü sayesinde, Başakşehir’in yaşadığı puan kaybı ile ikinci sıraya yerleşti. Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı üç puanla kapatarak zirve takibini sürdürdü. Süper Lig’de 14. hafta Pazartesi günün oynanacak Kayserispor Rizespor maçı ile tamamlanacak. İşte 14. hafta Süper Lig puan tablosu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 21:18 | 8 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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Antalyaspor
Bugün - 16:30
1
-
3
Trabzonspor
Denizlispor
Bugün - 16:30
1
-
1
Istanbul Basaksehir
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