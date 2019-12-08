Süper Lig puan durumu: Beşiktaş altın değerinde puanı kaptı! İşte güncel puan tablosu…

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Haftaya lider olarak giren Sivasspor Yeni Malatyaspor karşısında kazanarak takipçileri ile arasında puan farkını arttırdı. Haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş bulduğu son dakika golü sayesinde, Başakşehir’in yaşadığı puan kaybı ile ikinci sıraya yerleşti. Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı üç puanla kapatarak zirve takibini sürdürdü. Süper Lig’de 14. hafta Pazartesi günün oynanacak Kayserispor Rizespor maçı ile tamamlanacak. İşte 14. hafta Süper Lig puan tablosu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU