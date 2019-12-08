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Sivasspor’dan tarihi rekor
Sivasspor

Sivasspor’dan tarihi rekor

Sivasspor, tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

8 Aralık 2019 15:03

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçı kazanan Sivasspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig’in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu skorun ardından puanını 30’a yükselten Yiğidolar, üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Sivasspor, ayrıca kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini de yakalamayı başardı. Sivas temsilcisi, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2008-2009 sezonunda dahi en fazla üst üste 5 maç kazanabilmişti.

Son haftalarda liderliğe ambargo koyan Sivasspor'un son 6 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Sivasspor: 2 – Antalyaspor: 1

Denizlispor: 0 – Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 – Konyaspor: 0

Kayserispor: 1 – Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 – Kasımpaşa 0

Y. Malatyaspor: 1 – Sivasspor: 3

Son güncelleme 15:03 | 8 Aralık 2019
sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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