Simon Kjaer kimdir? Fenerbahçe eski yıldızı Kjaer kaç yaşında?

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer, Danimarka milli takımın olmazsa olmaz isimleri arasında yer alıyor. Son olarak İtalyan Atalanta takımına transfer olan Simon Kjaer kimdir merak ediliyor. İşte Simon Kjaer’in kariyeri…

SİMON KJAER KİMDİR?

26 Mart 1989 doğumlu Simon Kjaer Danimarka’nın Horsens kentinde dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı futbolcu, aynı zamanda Danimarka milli takımında da stoper mevki’nde görev almaktadır.

Simon Kjaer, futbola ülkesinin Lund I.F. Kulübü'nde başladı. 2004’te Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland’ın genç takımına katıldı. 2007 yılının ocak ayında Midtjylland ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2007-2008 sezonunda Midtjylland formasıyla Danimarka Süper Ligi’nde 19 maça çıkan başarılı stoper, 2008 yazında İtalyaekibi Palermo'ya transfer oldu.Palermo'da iki sezon forma giydi ve 65 maçta 5 gol attı.

Sonra da 2010 yazında Bundesliga ekibi Wolfsburg ile 12 milyon Euro’ya sözleşme imzalayan Danimarkalı stoper ilk sezonunda 34 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.2011-2012 sezonunda İtalya'nın köklü kulübü Roma'ya kiralık verildi. 2012 – 2013 sezonunda yine Wolfsburg takımında oynadı. 2012-2013 sezonunda Wolfsburg ile 25 maça çıktı ve 2 gol attı.2013 yılının temmuz ayında Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e 2.5 milyon Euro’ya transfer oldu.

2 sezon Lille formasıyla lig, kupa ve Avrupa’da toplam 79 maç oynayan başarılı savunma oyuncusu 4 gol kaydetti.Simon Kjaer, 17 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak 7 milyon 650 bin Euroluk bonservisiyle Türkiye’nin en pahalı oyuncularından biri oldu. 2006 yılından itibaren Danimarka Milli Takımları forması giymektedir. 2010 FIFADünya Kupası maçlarında da forma giydi. Simon Kjaer, Danimarka'da 2007 yılında “Yılın 19 yaş altı Futbolcusu”, 2009 yılında da “Yılın Danimarkalı Yeteneği” seçildi.1.89’luk boyuyla hava toplarında etkili olan ve savunmada kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Simon Kjaer, 300 maçlık profesyonel kariyerinde sadece 2 kez kırmızı kart gördü.

Simon Kjaer, Elina Gollert ile evlidir ve bir oğlu vardır.31 temmuz 2017 tarihinde İspanyol takımlarından Sevilla’ya 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Kjaer, 2019 yaz transfer döneminde İtalyan takımı Atalanta’ya kiralık olarak transfer olmuştu.