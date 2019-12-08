SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Maçta bir gol daha geldi!
PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi

PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında 6. maçına çıkıyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edilmek için PSG yenerek Club Brugge Real Madrid maçı sonucunu bekleyecek. Peki PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

8 Aralık 2019 19:45

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray devler liginde ilk galibiyetini almak istiyor. Henüz grupta galibiyeti bulunmayan Galatasaray Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmek için PSG karşısında puan kazanması gerekiyor.

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü Paris’te oynanacak. Zorlu maçında başlama saati 23:00 olarak açıklandı. GALATASARAY AVRUPA LİGİ’NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa’da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge'ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son maçlar öncesi Paris Saint Germain grup liderliğini, Real Madrid ise ikinciliği garantiledi.

Son güncelleme 19:45 | 8 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Trabzonspor
14 7 26
3 Istanbul Basaksehir
14 7 26
4 Fenerbahçe
14 7 25
5 Besiktas
14 7 24
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 16:30
1
-
3
Trabzonspor
Denizlispor
Bugün - 16:30
1
-
1
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR