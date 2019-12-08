PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray devler liginde ilk galibiyetini almak istiyor. Henüz grupta galibiyeti bulunmayan Galatasaray Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmek için PSG karşısında puan kazanması gerekiyor.

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü Paris’te oynanacak. Zorlu maçında başlama saati 23:00 olarak açıklandı. GALATASARAY AVRUPA LİGİ’NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa’da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge'ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son maçlar öncesi Paris Saint Germain grup liderliğini, Real Madrid ise ikinciliği garantiledi.