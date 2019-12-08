Örümcek adam Muslera

Büyük takım olmak, ligin sonunu bekleyen sıradan bir takım olmak değildir. Galatasaray gibi takımlar için ise sorumluluklar, yani hedef peşinde koşmak her şeyden önce gelir. Ancak ne camia ne de taraftarlar, oynanan futboldan bırakın memnun olmayı, izlerken adeta ölüp ölüp diriliyor. Nasıl memnun olsunlar ki? İlk yarı 2 farklı galip gelmek işten bile değilken ikinci yarı Muslera'nın harika kurtarışları Galatasaray'ı adeta ipten aldı. 5 kurtarışı ile kalede devleşirken ünlü film karakteri Örümcek Adam'ı çağrıştırdı.

Aytemiz Alanya karşısında iki farklı Galatasaray izledik. İlk yarıda koşan, hızlı oynayan, rakibe basan pozisyona giren Galatasaray'ı ikinci yarıda göremedik, çünkü yoruldular. Fatih hoca, her ne kadar düzelme var dese de artık kronikleşen bazı aksaklıkları bir türlü tedavi edemiyor. Çıkarken yapılan basit top kayıpları, pas hataları, hızlı hücumlarda geriden gelmeyen yardım yüzünden el freni çekmek, Alanya'nın başarılı teknik direktörü Erol Bulut'un zaten bildiği bir gerçekti. Nitekim bunu ikinci yarıda çok net görebildik. Alanya ikinci yarıda önde pres yapmaya başlayınca Terim'in kalabalık orta sahası oyundan düşmeye ve hata yapmaya başladı. Lemina, Nzonzi ve Seri'nin hataları zaten ağır kalan diğer oyuncuların özgüven kaybı yaşamasına neden oldu.

HAkem Halil Umut Meler hatasız maç yönetti. Adem'in golünü milimetrik hesap yapan VAR marifetiyle iptal etti, haklıydı. Penaltıda ise tereddüt dahi etmedi.

Galatasaray ara transfer döneminde acil olarak takviye yapmalı. Kanatlar işlemiyor, golcüsü sakatlıktan başını kaldıramıyor, karakterli ve ruhuyla oynayan oyunculara ihtiyaç var. Onyekuru ve Shaqiri belki ilaç olabilir ama iyi bir Arda neden olmasın? Hani o kaybettikleri maçlarda ağlayan, ülkemizin bayrağını İspanya'larda sırtına takarak şeref turu atan… Terim'in Arda'ya, Arda'nın da Terim'e ihtiyacı var.

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