MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 0-0 Altay

TFF 1. Lig’in 14. haftasındaki Osmanlıspor-Altay karşılaşması 0-0 bitti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip 11 puana, konuk takım ise 17 puana yükseldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Dk. 85 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Adamu Alhassan, Yılmaz Özeren, Leandrinho (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Tatos (Dk. 89 Mustafa Murat Uslu), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 81 Deniz Vural), Paixao
Kırmızı kart: Dk. 78 Hüsamettin Yener (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 45 Özgür Özkaya (Altay), Dk. 45+1 Mertan Caner Öztürk, Dk. 81 Erdem Çetinkaya, Dk. 83 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)