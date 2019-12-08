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MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 0-0 Altay
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 0-0 Altay

Ligde 4 haftadır kazanamayan Osmanlıspor ile 5 haftadır galibiyet hasret olan Altay'ın karşılaşmasında gol sesi çıkmadı: 0-0.

8 Aralık 2019 16:59

TFF 1. Lig’in 14. haftasındaki Osmanlıspor-Altay karşılaşması 0-0 bitti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 11 puana, konuk takım ise 17 puana yükseldi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Dk. 85 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Adamu Alhassan, Yılmaz Özeren, Leandrinho (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Tatos (Dk. 89 Mustafa Murat Uslu), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 81 Deniz Vural), Paixao

Kırmızı kart: Dk. 78 Hüsamettin Yener (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45 Özgür Özkaya (Altay), Dk. 45+1 Mertan Caner Öztürk, Dk. 81 Erdem Çetinkaya, Dk. 83 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)

Son güncelleme 16:59 | 8 Aralık 2019
altay Osmanlıspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Trabzonspor
14 7 26
3 Istanbul Basaksehir
14 7 26
4 Fenerbahçe
14 7 25
5 Besiktas
13 7 24
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