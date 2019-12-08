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MAÇ SONUCU | Lazio 3-1 Juventus | Serie A 15. hafta
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Lazio 3-1 Juventus | Serie A 15. hafta

Lazio, 16 yıldır iç sahadaki bir lig maçında mağlup edemediği Juventus'u dağıttı! Roma ekibi geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi. Milli futbolcumuz Merih Demiral ise yedek kulübesinde maçı tamamladı.

SKOR DIŞ HABER 8 Aralık 2019 00:45

İtalya Serie A’nın 15. haftasında Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan kritik karşılaşmada kazanan ev sahibi Lazio oldu: 3-1. Başkent ekibi bu skorla 6 Aralık 2003’ten bu yana seyircisi önünde bir lig maçında mağlup edemediği rakibinin bu üstünlüğüne de son verdi.

Inter’in Roma ile 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada yeniden liderlik koltuğuna oturmak isteyen Juventus, 25. dakikada Ronaldo ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının son dakikasında Lazio’nun stoperi Luiz Felipe, ligin asist kralı Luis Alberto’nun pasında topu filelere göndererek maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

Juventus’ta Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 74’ü gösterdiğinde Juventus’u yıkan gol geldi. İspanyol Luis Alberto’nun savunma arkasına gönderdiği şık pasta Sergej Milikovic-Savic topu güzel şekilde önüne alıp kaleye şutunu çekerek Szczesny’yi çaresiz bıraktı: 2-1.

Bu golden 5 dakika sonra Lazio’nun farkı 2’ye çıkarma şansını Ciro Immobile değerlendiremedi. Juventus kalecisi Szczesny’nin penaltı yapmasının ardından topun başına geçen İtalyan forvet, Polonyalı file bekçisine takıldı. Oyuna dönen topu yine kaleye göndermek isteyen Lazio forvetine Szczesny ikinci kez izin vermeyerek topu kontrol etti.

Geride kalan dakikalarda Lazio skoru korudu, Juventus ise hücumda etkisiz kaldı. 90+5’te ise Lazio, Juventus savunmasını 3’e 1 yakaladı. Lazzari’nin kaleciyle karşı karşıya gole çeviremediği pozisyonu Caicedo tamamlayarak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından ligde bu sezon ilk kez yenilen Juventus 36 puanla 2. sırada kalırken, Lazio 33 puana yükseldi. Haftayı 1 puanla tamamlayan Inter ise 38 puanla liderliğini korudu.

Ligin 16. haftasındaki maçlar;

Juventus-Udinese

Fiorentina-Inter

Cagliari-Lazio

Son güncelleme 00:48 | 8 Aralık 2019
İtalya Serie A juventus lazio
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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