MAÇ SONUCU | Aston Villa 1-4 Leicester City | Premier Lig 16. hafta

İngiltere Premier Lig 16. hafta mücadelesinde Aston Villa ile karşılaşan Leicester City, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibini 4-1 yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Maçın 20. dakikasında Janie Vardy’nin golüyle 1-0 öne geçen Leicester City, ilk golün asistini yapan Kelechi Iheanacho’nun 41’de attığı golle skoru 2-0’a getirdi.

Ev sahibi ekip Aston Villa’da Jack Grealish 45+2’de attığı golle takımını umutlandırırken ilk yarı Leicester City’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip 49’da Jonyy Evans ile durumu 3-1’e getirirken maçtaki son sözü yine golcü futbolcu Jamie Vardy söyledi.

Dennis Praet’in savunma arkasına attığı topu iyi değerlendiren Vardy, 75’te attığı golle maçın sonucunu 4-1 olarak belirlerken ligdeki gol sayısını da 16’ya çıkarttı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün 90 dakika forma giydiği maçın ardından Leicester City puanını 38 yaparken üst üste galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve ikincilik koltuğundaki yerini korudu. Aston Villa ise 15 puanda kaldı.